Власти Севастополя до конца года начнут конкурсный отбор на посты в правительстве города. Об этом заявил представителям СМИ врио губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, будет сформировал кадровый резерв, из него чиновников привлекут на средние управленческие позиции, посмотрят, как они работают, а потом примут более конкретные решения.
Развожаев добавил, что в правительстве города должны трудиться амбициозные люди с опытом. Он рассказал, что команду сформируют в течение двух недель, но она будет работать только до выборов.
Напомним, в начале июля российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и назначил на его место Развожаева, который отправил в отставку правительство.
Накануне на встрече с ним президент сказал, что Севастополь имеет особое значение для страны, и Развожаев должен опираться на людей, которые хорошо знают город, в том числе на депутатов, чтобы вместе работать ради развития стратегически важного для страны региона.
Источник фото: сайт Кремля
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