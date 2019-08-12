СФ пригласит иностранных послов после публикаций о митингах

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета планирует пригласить на заседание послов государств, действия которых она расценивает как вмешательство в выборы. Состоится оно в сентябре.

Сенатор Людмила Бокова отметила, что некоторые посольские сайты разместили описание маршрутов митингов в Москве, и было непонятно, что это - предостережения своим гражданам или призыв к беспорядкам.

Она заявила РИА Новости, что это вмешательство в избирательный процесс, и эту ситуацию надо обсудить с послами.

Напомним, ранее стало известно Госдума обсудит меры защиты от вмешательства других государств в выборы в РФ. Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов не исключил, что в нашей стране запретят деятельность иностранных СМИ, которые своими публикациями вмешивались во внутренние дела РФ, в частности, в связи с несанкционированными митингами в Москве.

Источник фото: сайт "Единой России"

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