Опрос: 80% участников митинга на Сахарова постоянно живут в Москве

На митинге 10 августа на проспекте Академика Сахарова 80% опрошенных заявили, что постоянно проживают в Москве, еще 17% - в Подмосковье. Опрос провели волонтеры.

Пять интервьюеров просили каждого седьмого проходящего принять участие в опросе. Они подошли к 399 пришедшим, на вопросы согласились ответить 306. Целью было проверить заявления о том, что на акции в поддержку независимых кандидатов в столичный парламент приходят в основном приезжие.

Уроженцами Москвы оказались 49% от всех опрошенных или 56% от постоянно проживающих в столице. Половина участников исследования оказалась моложе 33 лет. Мужчины составляли 64% пришедших на акцию.

64% респондентов узнали об акции из соцсетей, 51% - из в интернет-изданий, 14% - от своих знакомых.

Напомним, разрешенная властями акция прошла в субботу, в ней приняли участие около 20 тысяч человек.

Источник фото: Правда.ру

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