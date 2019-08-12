На митинге 10 августа на проспекте Академика Сахарова 80% опрошенных заявили, что постоянно проживают в Москве, еще 17% - в Подмосковье. Опрос провели волонтеры.
Пять интервьюеров просили каждого седьмого проходящего принять участие в опросе. Они подошли к 399 пришедшим, на вопросы согласились ответить 306. Целью было проверить заявления о том, что на акции в поддержку независимых кандидатов в столичный парламент приходят в основном приезжие.
Уроженцами Москвы оказались 49% от всех опрошенных или 56% от постоянно проживающих в столице. Половина участников исследования оказалась моложе 33 лет. Мужчины составляли 64% пришедших на акцию.
64% респондентов узнали об акции из соцсетей, 51% - из в интернет-изданий, 14% - от своих знакомых.
Напомним, разрешенная властями акция прошла в субботу, в ней приняли участие около 20 тысяч человек.
Источник фото: Правда.ру
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Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
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