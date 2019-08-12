Началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мосгордумы

Сегодня стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мосгордумы. Она началась на телеканалах "Москва-24" и "Москва Доверие", а также на радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы".

Кандидаты имеют право бесплатно три раза разместить свой ролик или аудиозапись длительностью по одной минуте. Звершится агитация в день тишины - 6 сентября.

Напомним, ранее Мосгоризбирком провел первый этап жеребьевки, в ходе которого между 45 избирательными округами было распределено эфирное время кандидатов на телеканалах и радиостанциях. Затем его распределили между всеми кандидатами внутри каждого из избиркомов. За деньги кандидаты могли приобрести дополнительное эфирное время.

Выборы в МГД пройдут пройдут 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, отказ получили 57, 39 из которых - самовыдвиженцы.

Источник фото: Правда.ру

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