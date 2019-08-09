В России предлагают создать "кодекс поведения" на митингах

В России нужно создать единый кодекс поведения для всех участников митингов, заявил член Общественной палаты Александр Малькевич.

По его словам, в нем должно быть четко прописано, что можно делать, а что нельзя.

Кроме того, добавил Малькевич, надо одеть работающих на массовых акциях журналистов в жилеты единого образца. Сотрудники правоохранительных органов должны видеть, что не "бунтарь", а представитель СМИ, который расскажет обо всем происходящем людям.

Добавим, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сегодня заявил, что поддерживает прозвучавшую ранее инициативу сделать проспект Сахарова официальным местом для проведения митингов. Он констатировал, что там давно проходят массовые акции, это уже известное и знаковое место.

С предложением о проспекте Сахарова выступила "Единая Россия" и глава совета при президенте по правам человека Михаил Федотов.

Источник фото: Правда.ру

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