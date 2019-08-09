ЦИК предлагает собирать подписи за кандидатов через портал госуслуг

Глава ЦИК Элла Памфилова предлагает использовать портал госуслуг для сбора подписей избирателей в поддержку регистрации кандидатов на выборы.

По ее словам, надо задействовать цифровые методы, чтобы собирать подписи "не выходя из дома". Цель - уменьшить число посредников между человеком и его возможностью отдать подпись за того, за кого он хочет.

Ранее Памфилова заявляла, что механизм сбора подписей избирателей устарел, так как с развитием технологий появилось много способов фальсификаций. Она отметила, что возможные изменения в законодательство будут обсуждаться после текущей избирательной кампании.

В пятницу глава ЦИК также сообщила, что по ее итогам будут сделаны "серьезные выводы" относительно работы избиркомов. К ним есть претензии, сейчас собираются необходимые материалы.

Источник фото: Правда.ру

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