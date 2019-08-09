Избирком пострадавшего от паводков Тулуна (Иркутская область) зарегистрировал кандидатом в мэры действующего главу города Юрия Карих.
Чиновник предоставил необходимые 172 подписи избирателей в свою поддержку. Он идет на выборы как самовыдвиженец.
Карих стоит во главе города уже 9 лет. В конце июля полпред президента в СФО Сергей Меняйло резко раскритиковал его работу. По его словам, чиновник перекладывает принятие решений на региональные власти.
Всего за кресло мэра Тулуна будут бороться шесть человек. Кроме Карих, это самовыдвиженцы Алексей Колпаков, Светлана Васильева и Екатерина Горбунова, а также Вадим Красных от ЛДПР и Александр Кутковой от КПРФ.
"Единая Россия" своего кандидата не выдвигает. Секретарь реготделения партии, председатель Заксобрания Сергей Сокол объяснил это решение "специфичной внутриполитической обстановкой".
Источник фото: сайт администрации Тулуна
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