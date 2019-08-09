Соболь играет роль "оппозиционера", работая на Кремль

"Голодающая" уже месяц, но достаточно бодрая для программных заявлений Любовь Соболь написала в фейсбуке, как важно прийти на субботнюю московскую акцию в поддержку независимых кандидатов, которым МГИК отказал в регистрации из-за подделке подписей и использования "мертвых душ" в подписных листах. Но этим не ограничилась: юрист ФБК намекнула, что после митинга будет новая так называемая "прогулка" по центру Москвы, а на деле — несогласованная акция, вроде той, что 3 августа закончилась массовыми задержаниями.

https://t.me/vorchunmedia/6946

https://www.facebook.com/soboll.ru/photos/a.1652755551648975/2376590399265483

"Вот даже интересно: это такое специальное желание задержать самых активных оппозиционеров и помочь власти? Ведь сами "лидеры" протеста получают несколько суток ареста, а обычные протестующие отправляются по статье", - спрашивает автор популярного канала в telegram.

Автор развивает мысль дальше — мол, очень похоже, что Любовь давно и прочно сотрудничает с властями, разыгрывая на публике спектакль с голодовкой, подписями и прочей протестной активностью. Иначе на недавно бы нашли управу.

Против арестов по административным делам у нее есть железное оружие — пятилетняя дочка Мирослава. Опять же, очень удобно, трудно обвинить Кремль в предвзятости к белокурому кандидату в МГД — матерей малолетних детей действительно не арестовывают на срок дольше суток.

В одном он совершенно прав: ни Соболь, ни Навальный не получили никакого реального наказания за свою деятельность. Накануне акции 3 августа ее аккуратно задержали прямо на выходе из ЦСП Навального и отвезли в суд, в тот же день, выпустив с протоколом об административном правонарушении. Но учитывая тот факт, что Соболь является счастливой обладательницей штрафов по статьям 20.2 ч 8 и 20.2 ч 2 общей суммой на 630 тысяч рублей, и по-прежнему активно призывает к незаконным действия — вывод напрашивается сам собой. Таким образом, представители власти смотрят на ее действия сквозь пальцы, хотя трех эпизодов по статьям 20.2 хватает для возбуждения уголовного дела, и дочка тут не поможет.

Ранее подозрения о сотрудничестве с силовиками пали на мундепа Красносельского района Илью Яшина, который тоже шел кандидатом в МГД от команды Навального. Накануне 3 августа он тоже удачно оказался под арестом, а 27 июля во время несогласованной акции на Тверской активно звал людей на Трубную, где митингующих взяли в кольцо и так остановили акцию, а чуть позже в Telegramпоявились документы, подтверждающие работу Яшина осведомителем, как минимум, с марта 2018 года.

https://t.me/rlz_the_kraken/24527

Подозрительно "неприкосновенным" недавно казался и начальник Соболь Алексей Навальный -мягкие решения суда в отношении блогера настраивали многих людей в оппозиционном сообществе против него, заставляя думать о причастности к двойной игре и работе на Кремль. Но сейчас Навальный вообще вне подозрений: он отдыхает от напряженной общественной работы в ИВС. Недавно блогер еще в больнице с аллергией полежал, и теперь даже самый ярый критик оппозиционера не скажет, что Алексей опять "вытолкал молодежь под дубинки, а сам слился отдыхать в Италию".