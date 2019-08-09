ЕР приостановила членство 13 астраханских чиновников-фигурантов дел

Астраханское отделение "Единой России" приостановило членство 13 партийцев, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Среди них, в частности, бывший глава облправительства Расул Султанов, который арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями, экс-глава Икрянинского района Сергей Стемасов и экс-глава Наримановского района Нурлан Кандыков.

Если вина фигурантов будет доказана, из партии их исключат.

Уголовные дела были возбуждены после проверки Генпрокуратуры строительной сферы региона. Всего заведено 43 дела, доставлено к следователям 22 фигуранта.

Среди арестованных - и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области, экс-глава этого ведомства, бывший министр финансов.

В середине прошлого месяца замгенпрокурора Андрей Кикоть заявил, что злоупотребления чиновников и халатность подрядчиков стали причинами проблем с переселением астраханцев из аварийного жилья.

Источник фото: Правда.ру

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