10 августа в городах Центральной России оппозиционеры намерены провести акции солидарности с московскими протестами.
Так, в Воронеже в гайд-парке возле памятника Пятницкому состоится пикет, согласованный с горадминистрацией. Заявленное число участников - 30 человек.
В Смоленске пикет пройдет возле памятника Крыленко. Планируется около 100 участников. Городские власти акцию одобрили.
В Ярославле и Белгороде пройдут одиночные пикеты. В этих городах власти не разрешили проводить массовые мероприятия.
Это же касается и Тамбова. На пикет с участием 50 человек мэрия согласия не дала. Сторонников оппозиции призывают выходить на одиночные пикеты в различных местах города.
Напомним, ранее стало известно, что члены Совфеда подготовят законопроект о местах для проведения митингов. В нем будет четко указано, где можно организовывать массовые акции, а где нельзя.
Источник фото: Правда.ру
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