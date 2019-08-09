В городах Центральной России согласовали акции оппозиции

10 августа в городах Центральной России оппозиционеры намерены провести акции солидарности с московскими протестами.

Так, в Воронеже в гайд-парке возле памятника Пятницкому состоится пикет, согласованный с горадминистрацией. Заявленное число участников - 30 человек.

В Смоленске пикет пройдет возле памятника Крыленко. Планируется около 100 участников. Городские власти акцию одобрили.

В Ярославле и Белгороде пройдут одиночные пикеты. В этих городах власти не разрешили проводить массовые мероприятия.

Это же касается и Тамбова. На пикет с участием 50 человек мэрия согласия не дала. Сторонников оппозиции призывают выходить на одиночные пикеты в различных местах города.

Напомним, ранее стало известно, что члены Совфеда подготовят законопроект о местах для проведения митингов. В нем будет четко указано, где можно организовывать массовые акции, а где нельзя.

Источник фото: Правда.ру

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