Владимир Жириновский зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Тульской гордумы. На выборах он возглавит список от ЛДПР.
Как заявил представителям СМИ глава областного избиркома Павел Веселов, всего в регионе 8 сентября пройдет 19 избирательных кампаний, будет замещен 281 мандат.
На места в Тульской облдуме претендуют 602 кандидата: 144 - по одномандатным избирательным округам, 458 - по единому избирательному округу. В выборах, в частности, примут участие "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия", КПРФ, "Яблоко" и др.
Ранее стало известно, что кандидатом в депутаты Тульской областной думы стал сын убитого в 90-е годы прошлого века музыканта Игоря Талькова. Он выдвинут от КПРФ.
Игорь Тальков-младший зарегистрирован кандидатом по одномандатному округу в Щекинском районе, откуда был родом его отец.
Источник фото: Правда.ру
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