Жириновский стал кандидатом в депутаты думы Тулы

Владимир Жириновский зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Тульской гордумы. На выборах он возглавит список от ЛДПР.

Как заявил представителям СМИ глава областного избиркома Павел Веселов, всего в регионе 8 сентября пройдет 19 избирательных кампаний, будет замещен 281 мандат.

На места в Тульской облдуме претендуют 602 кандидата: 144 - по одномандатным избирательным округам, 458 - по единому избирательному округу. В выборах, в частности, примут участие "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия", КПРФ, "Яблоко" и др.

Ранее стало известно, что кандидатом в депутаты Тульской областной думы стал сын убитого в 90-е годы прошлого века музыканта Игоря Талькова. Он выдвинут от КПРФ.

Игорь Тальков-младший зарегистрирован кандидатом по одномандатному округу в Щекинском районе, откуда был родом его отец.

Источник фото: Правда.ру

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