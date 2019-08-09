Эксперты перепроверят подписи за незарегистрированных кандидатов в МГД

ЦИК привлек серьезную группу экспертов к перепроверке подписей, предоставленных незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Глава комиссии Элла Памфилова заявила, что в ней участвуют не только представители МВД. Рекомендации дают сотрудники Федерального межведомственного координационно-методического совета по проблемам экспертных исследований. Всего перепроверку проводят более 10 человек.

Памфилова рассказала, что когда в ЦИК начали сыпаться жалобы, эксперты проверяли все сведения, а с выводами знакомили заявителей. Однако некоторые кандидаты эту процедуру проигнорировали.

Глава Центризбиркома также сообщила, что 14 августа состоится расширенное заседание ведомства. На него приглашают политологов и экспертов, у которых есть претензии к работе ЦИК.

Источник фото: сайт Госдумы

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