В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов

"Единая Россия" предложила определить в Москве место для проведения санкционированных митингов.

Как заявил сегодня представителям СМИ глава фракции Сергей Неверов, это может быть проспект Сахарова. Туда, по его словам, смогут выходить не только те, "кто сегодня выходят на улицу", но и члены других политических партий и общественных организаций.

Неверов отметил, что такие места должны быть не только в столице, но и в других крупных городах нашей страны. Располагаться они должны в местах, куда людям удобно добираться и где можно будет обеспечить безопасность граждан.

Ранее глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов заявил, что поддерживает инициативу сенатора Людмилы Боковой о разработке законопроекта, который будет определять места для проведения митингов.

В Москве можно разрешить их организовывать на проспекте Академика Сахарова и, может быть, ещё на нескольких улицах и площадях, которые для этого удобны, указал он.

Источник фото: Правда.ру

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