Выборы депутатов Мосгордумы обойдутся более чем в 810 млн рублей. Об этом сегодня сообщил глава Мосгоризбиркома Валетнин Горбунов.
По его словам, в бюджете столицы на эти цели было предусмотрено 612 млн рублей, но по предложению мэра Сергея Собянина решено закупить еще тысячу комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) образца 2017 года. В итоге на избирательных участках их будет 2 тысячи.
На закупку КОИБов дополнительно было выделено около 200 млн рублей. На участках, где их не будет, будут использовать протоколы с QR-кодом. Это при подведении итогов исключает человеческий фактор, сказал Горбунов ТАСС.
Всего в Москве будет порядка 3,6 тыс. избирательных участков, избирателей в столице около 7,3 млн.
На всех избирательных участках и в территориальных комиссиях города будет организовано видеонаблюдение. Безопасность обеспечат сотрудники полиции и Росгвардии.
Источник фото: Правда.ру
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