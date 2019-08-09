Организацией митингов в Москве занимаются 13 незарегистрированных кандидатов в депутаты столичного парламента. Об этом сегодня заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, от них идет "весь сыр-бор и все возмущения". Памфилова отметила, что изначально была группа из 19 кандидатов, 6 из них зарегистрированы.
Добавим, в ГУ МВД по Москве предупредили о недопустимости нарушения закона на согласованном с властями митинге, который пройдет завтра на проспекте Академика Сахарова.
В ведомстве сказали, что, несмотря на неоднократные предупреждения, в интернете размещают призывы к участию в несанкционированных акциях. И за призывы, и за участие в них предусмотрена ответственность, подчеркнули в главке.
Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, отказ получили 57, в том числе 39 самовыдвиженцев.
Источник фото: Правда.ру
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