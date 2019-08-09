Количество кандидатов, выдвинувшихся на выборы, не всегда свидетельствует о высокой политической конкуренции, заявил депутат Госдумы от "Справедливой России" Михаил Емельянов.
По его словам, о конкуренции говорят равенство условий, в которых действуют кандидаты, в частности, равенство в обеспеченности медийными ресурсами и административной поддержкой. На сегодняшний день ситуация в нашей стране иная, сказал парламентарий Regions.ru.
Он добавил, что активность избирателей сейчас больше выливается в уличную активность, чем в электоральную, и власти должны изменить эту ситуацию. Это можно сделать только путем создания условий для реальной политической конкуренции на выборах, считает Емельянов.
Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, заявил агентству, что конкуренция на выборах растет. Об этом, в частности, свидетельствует то, что часто проигрывают известные региональные лидеры и политики, в том числе действующие главы субъектов РФ, подчеркнул он.
Источник фото: сайт "Справедливой России"
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