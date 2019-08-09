Горбунов: явка на выборах в Мосгордуму может составить 20-25%

Явка на выборах в столичный парламент может составить 20-25%, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, в крупных городах и России, и зарубежных стран, например, США, Германии, явка на выборах в региональные парламенты обычно составляет именно столько процентов. На ней, в частности, сказывается то, что молодежь не очень активно участвует в политической жизни.

Глава МГИК сказал в интервью ТАСС, что на явке скажется позитивно совпадение выборов с Днем города, поскольку в этот праздник москвичи не уезжают из столицы и принимают участие в различных мероприятиях.

На явку, отметил Горбунов, в основном влияют два показателя. Первый - насколько проинформированы люди о предстоящих выборах. Опыт показывает, что о них знают 98-99% избирателей, но прийти собираются далеко не все.

Второй показатель - активность кандидатов в работе с избирателями. К сожалению, зачастую они дают невыполнимые обещания, и люди это понимают, подчеркнул чиновник.

Источник фото: Правда.ру

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