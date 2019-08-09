Явка на выборах в столичный парламент может составить 20-25%, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
По его словам, в крупных городах и России, и зарубежных стран, например, США, Германии, явка на выборах в региональные парламенты обычно составляет именно столько процентов. На ней, в частности, сказывается то, что молодежь не очень активно участвует в политической жизни.
Глава МГИК сказал в интервью ТАСС, что на явке скажется позитивно совпадение выборов с Днем города, поскольку в этот праздник москвичи не уезжают из столицы и принимают участие в различных мероприятиях.
На явку, отметил Горбунов, в основном влияют два показателя. Первый - насколько проинформированы люди о предстоящих выборах. Опыт показывает, что о них знают 98-99% избирателей, но прийти собираются далеко не все.
Второй показатель - активность кандидатов в работе с избирателями. К сожалению, зачастую они дают невыполнимые обещания, и люди это понимают, подчеркнул чиновник.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Точная причина рака поджелудочной железы не ясна, но существуют определенные факторы, способствующие риску развития этого состояния.
"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.
У 91-летней Анны Бусыгиной не было родственников, а сама она позаботиться об организации своего погребения не смогла.