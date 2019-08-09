На YouTube блокируют ролики о митингах в Москве, информация в которых не соответствует новостям западных СМИ. Об этом заявили в комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
Там отметили, что нашу страну США и их союзники постоянно необоснованно обвиняют во вмешательстве в выборы и другие политические процессы, между тем граждане иностранных государств активно вмешиваются в российские избирательные кампании.
По словам главы комиссии Андрея Климова, ролики блокирует не робот, а кто-то, кому поставили такую задачу.
Накануне Климов сообщил, что выявлены признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму. В частности, подтвердилась информация о том, что акции протеста в столице проходили при поддержке извне.
Сенатор также отметил, что в митингах участвовали люди, прошедшие подготовку за рубежом и получавшие оттуда финансирование.
Источник фото: Правда.ру
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