ЦИК готов отражать компьютерные атаки, которые активизируются к выборам, заявил член комиссии Антон Лопатин.
По его словам, к единому дню голосования, как обычно, начинают проявлять большую активность те, кто хочет дискредитировать избирательный процесс. Активизируются атаки на портал ЦИК. Их отражают и будут отражать, подчеркнул Лопатин.
Возросло количество атак на единый портал государственных услуг. Причина в том, что идет приём заявлений по проекту "Мобильный избиратель", позволяющему голосовать по месту нахождения.
Член ЦИК добавил, что в комиссии уверены в безопасности электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Все тестирования прошли успешно, однако постоянно приходится отражать атаки с арендованных из-за рубежа серверов.
Лопатин напомнил, что жители разных регионов РФ смогут голосовать из Москвы, если по какой-то причине окажутся в ней в день выборов. Эта процедура также безопасна, заключил он.
Источник фото: сайт мэра Москвы
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