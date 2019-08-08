Около 300 тысяч москвичей, которые находятся на надомном обслуживании, являются инвалидами или маломобильными гражданами, смогут проголосовать на выборах в столичный парламент из дома.
Как сообщил сегодня глава департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян, в городе 140 тысяч инвалидов первой группы, из них большая часть лежачие, более 20 тысяч инвалидов-колясочников и опорников, которые передвигаются с помощью сопровождающих, свыше 130 тысяч человек находятся на надомном обслуживании.
К избиркомам обратились с просьбой сопровождать таких граждан на участки, забирать их заявления, информировать о кандидатах.
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в свою очередь заявил, что ведомство старается обеспечивать такой подход каждую избирательную кампанию.
Напомним, выборы состоятся 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ.
Источник фото: сайт правительства Москвы
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