Амосова огорчило решение ЦИК не регистрировать кандидатов в Мосгордуму

Кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов заявил, что огорчен решением ЦИК отказать в регистрации всем кандидатам в Мосгордуму, которым ранее отказывал Мосгоризбирком.

"Отказали всем. В том числе тем, с кем я хорошо знаком. В сердце моём печаль", - написал он в Facebook.

По словам Амосова, причинами отказов стало то, что МВД не подтвердило правильность адресов подписантов и что подписи поставлены одной рукой. Он отметил, что такая ситуация ему знакома по выборам в северной столице в 2007 году, когда не зарегистрировали список "Яблока" в Заксобрание.

Тогда кандидаты привели в ЦИК двух избирательниц, которые подтвердили, что расписывались именно они, но решение изменено не было. Амосов назвал это абсурдом, в основе которого "лежит простой принцип - органы не ошибаются".

Он призвал всех прийти на выборы 8 сентября, чтобы "изменить систему".

Источник фото: Правда.ру

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