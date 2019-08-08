Кандидат в губернаторы Курганской области написал жалобы в ЦИК и ГП

Кандидат в губернаторы Курганской области от КПРФ Яков Сидоров обратился с жалобой в ЦИК и Генпрокуратуру. Причина - демонтаж его предвыборных баннеров.

Ранее Сидоров заявил о том, что пять его баннеров были демонтированы незаконно. На его странице в соцсети сообщалось, что полиция задержала подозреваемых, баннеры нашли в багажнике их машины.

Коммунист подал заявление в полицию и избирательную комиссию. По его словам, он получал угрозы с требованием убрать агитационные материалы.

О пропаже баннера в Кургане чуть позже заявила и кандидат в депутаты гордумы Анастасия Романович. Она сказала, что его украли с билборда в ночь на вторник.

Романович уверена, что кто-то хочет сорвать ее предвыборную кампанию. "Это не удастся никому", - подчеркнула она и призвала кандидатов подписать соглашение о честных выборах.

Источник фото: Правда.ру

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