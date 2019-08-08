В Туле кандидат в депутаты облдумы от КПРФ Юрий Корецких приковал себя к ограждению у приемной президента РФ и объявил голодовку. Он протестует против давления на кандидатов от партии.
Их снимают с регистрации, на них нападают, заявил Корецких. Он рассказал "Росбалту", что у него два требования. Первое - честные выборы, второе - опрос населения по проекту строительства мусорного полигона возле кладбища.
На городскую площадь пришли активисты из городов и районов области, которые также протестуют давления. У них уже взяли объяснения правоохранители.
Ранее стало известно, что в Тульской области совершены нападения на двух кандидатов-коммунистов. В Алексине трое неизвестных спровоцировали драку с Корецких и скрылись, а в Донском напали на кандидата в депутаты райсобрания Станислава Скидана.
Последний написал в соцсети "ВКонтакте", что угрозы поступают членам КПРФ Максиму Тарасову и Ростаму Бадояну.
Источник фото: Правда.ру
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