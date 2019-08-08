Суд не допустил кандидата от КПРФ до выборов губернатора Забайкалья

Сегодня Забайкальский краевой суд отказал в исковых требованиях первому секретарю крайкома КПРФ Юрию Гайдуку, которого избирком не зарегистрировал кандидатом в губернаторы.

Отказ коммунист получил в конце июля. За это решение проголосовали 13 членов избиркома, против - один.

Гайдук нарушил норму, согласно которой среди подписей муниципального фильтра должно быть не менее 50 от глав и депутатов трех четвертей муниципальных районов и городских округов. Он представил подписи только из 17 муниципалитетов при необходимых 27.

Ранее член КПРФ заявлял, что через суд намерен доказать незаконность регистрации Александра Осипова как самовыдвиженца, так как закон края позволял идти на выборы только от партий.

Напомним, осенью прошлого года российский лидер Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил на ее место Осипова.

Источник фото: Правда.ру

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