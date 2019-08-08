ЕР снова будет первой в избирательном бюллетене в Татарстане

"Единая Россия" в четвертый раз будет занимать первое место в бюллетене для голосования на выборах в Госсовет Татарстана.

Жеребьевка прошла в ЦИК региона, в ней приняли участие представители семи партий, списки которых комиссия допустила до выборов.

Ранее первый номер в списке на выборах в Госсовет партии власти доставался в 2004, 2009 и 2014 годах.

Сегодня стало известно, что местное отделение "Справедливой России" подало в Верховный суд республики иск с требованием отменить регистрацию списка Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Причиной называется то, что в представленных в ЦИК документах партия не указала идентификационные номера налогоплательщиков. Это является основанием для снятия с выборов, заявляют в СР.

Решение суда станет известно позже в четверг.

Источник фото: Правда.ру

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