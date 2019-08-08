Глава думы Асбеста назвал решение о лишении его полномочий политическим

Председатель гордумы Асбеста Андрей Самарин намерен обжаловать решение суда, согласно которому он досрочно лишен полномочий. Жалоба будет направлена в Свердловский областной суд.

Ранее прокуратура региона сообщила, что депутат предоставил недостоверные сведения в справке о доходах и расходах. Он не указал объект незавершенного строительства, используемый для бытовых нужд, но не зарегистрированный органами Росреестра.

Ведомство внесло представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, однако депутаты не приняли решения о сложении полномочий Самарина, и было решено обратиться в суд. Он требования прокуратуры удовлетворил.

Самарин назвал это решение политическим и несправедливым. По его словам, о борьбе с коррупцией в данном случае речи не идет. Депутат отметил, что задекларировал 15 объектов недвижимости, за которые уплачены налоги.

Самарин добавил, что ему могли бы вынести предупреждение или лишить должности председателя думы, а лишение мандата - слишком суровое наказание.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

Депутата Курской облдумы лишили мандата из-за 27 незадекларированных квартир