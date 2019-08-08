Глава Мосгоризбиркома: я за собой никакой вины не чувствую

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов прокомментировал обвинения в свой адрес.

По его словам, заявления коммунистов и незарегистрированных кандидатов в столичный парламент о том, что он нарушил закон, беспочвенны. "Я за собой никакой вины не чувствую", - подчеркнул чиновник.

Он сказал РИА Новости, что МГИК при рассмотрении жалоб взаимодействовал с Общественной палатой Москвы и Общественным штабом. Горбунов добавил, что в столице идет политическая борьба, кандидаты используют любой повод, чтобы выбить из предвыборной гонки своих конкурентов.

Напомним, накануне глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ не исключила, что Горбунову может быть вынесен вотум недоверия. Она констатировала, что в городском избиркоме пора провести изменения, но только не накануне выборов.

В партии в свою очередь заявили, что будут добиваться отставки главы МГИК.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

КПРФ выступила за отставку главы Мосгоризбиркома

Памфилова прокомментировала требование отставки главы МГИК