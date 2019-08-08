Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов прокомментировал обвинения в свой адрес.
По его словам, заявления коммунистов и незарегистрированных кандидатов в столичный парламент о том, что он нарушил закон, беспочвенны. "Я за собой никакой вины не чувствую", - подчеркнул чиновник.
Он сказал РИА Новости, что МГИК при рассмотрении жалоб взаимодействовал с Общественной палатой Москвы и Общественным штабом. Горбунов добавил, что в столице идет политическая борьба, кандидаты используют любой повод, чтобы выбить из предвыборной гонки своих конкурентов.
Напомним, накануне глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ не исключила, что Горбунову может быть вынесен вотум недоверия. Она констатировала, что в городском избиркоме пора провести изменения, но только не накануне выборов.
В партии в свою очередь заявили, что будут добиваться отставки главы МГИК.
Источник фото: Правда.ру
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