Все кандидаты в губернаторы Петербурга будут участвовать в дебатах

Кандидаты в губернаторы Петербурга на предвыборных дебатах обсудят вопросы социальной политики, современного мегаполиса и бюджета города. Эти темы им предложили организаторы.

Напомним, за кресло главы северной столицы будут бороться самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко от КПРФ, Надежда Тихонова от "Справедливой России", Михаил Амосов от "Гражданской платформы".

Все они заявили, что готовы обсуждать указанные вопросы.

Дебаты стартуют 13 августа на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", а также на "Радио России". Они также будут транслировать дебаты 20 и 27 августа. Начало - в 9.00.

Телеканал "Санкт-Петербург" проведет дебаты 16, 23 и 30 августа. Начинаться они будут в 18.00 и продлятся 40 минут. У каждого кандидата будет на изложение своей позиции 10 минут.

"Радио Санкт-Петербург" будет транслировать дебаты 29 августа. Они будут короче - 24 минуты.

Источник фото: Правда.ру

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