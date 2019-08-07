Госдума запросит у правоохранителей сведения о вмешательстве в выборы

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросит информацию у правоохранительных органов о фактах вмешательства из-за рубежа в выборы в России.

Его глава Василий Пискарев поддерживает инициативу руководителей думских фракций о необходимости разобраться в том, кто стоит за массовыми беспорядками в Москве. Он добавил, что вмешательство во внутренние дела России недопустимо, так как это прямая угроза суверенитету.

Депутат рассказал, что правоохранители уже начали расследование. Речь, в частности, идет о Следственном комитете, МВД, Генпрокуратуре.

Напомним, ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Дума проведет расследование вмешательства других стран в избирательную кампанию. Она имеет все основания для этого, так как РФ неоднократно бездоказательно обвиняли во вмешательстве в выборы в других государствах, сказал он.

Источник фото: сайт "Единой России"

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