Избирком Петербурга прислушается к ЦИК по поводу "дачных" участков

Избирком Петербурга изучит вопрос целесообразности создания избирательных участков для выборов губернатора в Псковской области. Об этом в среду заявили в ведомстве.

Ранее сегодня этого потребовала глава ЦИК Элла Памфилова. Она сказала, что комиссия выступает против открытия участков в данном регионе, и поручила дать "внятный ответ" на вопрос о том, действительно ли они там нужны. Она также заявила, что ЦИК готов принимать меры "вплоть до вынесения недоверия" за возможные нарушения.

В горизбиркоме на это ответили, что прислушаются к позиции Памфиловой, подготовят все аргументы и возможные варианты решения вопроса.

Председатель ведомства Виктор Миненко сообщал, что жители северной столицы смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы на 72 участках в Ленинградской области и на 20 - в Псковской.

Между тем один из кандидатов в губернаторы Владимир Бортко обратился к главе ЦИК с просьбой отменить решение о создании "дачных" участков, поскольку неясно, как обеспечить присутствие там наблюдателей и установку средств видеофиксации.

Источник фото: Правда.ру

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