КПРФ не намерена объединяться с незарегистрированными оппозиционными кандидатами в Мосгордуму. Об этом сегодня представителям СМИ заявил ее лидер Геннадий Зюганов.
По его словам, он не видит у оппозиции стремления работать в интересах народа, о своей социальной программе она ничего не говорит. Ей не нужна страна, дети, трудовые коллективы и т.д., констатировал политик.
Парламентарий отметил, что внимательно следил за событиями вокруг выборов в столичный парламент и за акциями протеста. Он добавил, что в течение 25 лет видел цветные революции - "почерк тот же, деньги оттуда же".
Напомним, ранее КПРФ предлагала создать союз всем незарегистрированым кандидатам в депутаты МГД. В заявлении партии говорилось, что власти специально создают преграды, чтобы они не были допущены до выборов.
В нем также отмечалось, что независимый совет кандидатов будет более влиятельным, чем столичный парламент.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
Зюганов назвал митинги в Москве "оскалом оранжевой проказы"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.
Госсекретарь США, напомним, заявил, что Крым "должен" вернуться в состав Украины.
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.