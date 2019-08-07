Зюганов не готов объединяться с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму

КПРФ не намерена объединяться с незарегистрированными оппозиционными кандидатами в Мосгордуму. Об этом сегодня представителям СМИ заявил ее лидер Геннадий Зюганов.

По его словам, он не видит у оппозиции стремления работать в интересах народа, о своей социальной программе она ничего не говорит. Ей не нужна страна, дети, трудовые коллективы и т.д., констатировал политик.

Парламентарий отметил, что внимательно следил за событиями вокруг выборов в столичный парламент и за акциями протеста. Он добавил, что в течение 25 лет видел цветные революции - "почерк тот же, деньги оттуда же".

Напомним, ранее КПРФ предлагала создать союз всем незарегистрированым кандидатам в депутаты МГД. В заявлении партии говорилось, что власти специально создают преграды, чтобы они не были допущены до выборов.

В нем также отмечалось, что независимый совет кандидатов будет более влиятельным, чем столичный парламент.

Источник фото: Правда.ру

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