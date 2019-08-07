В КПРФ прокомментировали опрос "Левада-центра" о советской власти

Зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин прокомментировал итоги опроса, согласно которому россияне относятся к советской власти конца 1970-х - начала 1980-х годов лучше, чем к нынешней. Он был проведен "Левада-центром".

Парламентарий обратил внимание на то, что самые распространенные определения советской власти, прозвучавшие от участников исследования, - "близкая народу", "справедливая", а российскую назвали "криминальной", "коррумпированной", "чужой".

По словам Афонина, которые приводит сайт московского отделения КПРФ, нынешняя власть "нахваливает себя по телевизору круглые сутки", а советскую ругают последние 30 лет. Рейтинг современного режима должен быть выше, а по опросу видно, что все наоборот, заявил он.

Дело, по мнению коммуниста, в том, что реальная жизнь сама каждый день агитирует за советскую власть. Речь, добавил он, идет о безработице, инфляции, повышении пенсионного возраста и вообще о полной неуверенности в том, что ждет дальше.

Источник фото: Правда.ру

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