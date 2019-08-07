Основными темами обсуждения в ходе осенней сессии в Госдуме должны стать отмена муниципального фильтра и перенос единого дня голосования. На этом будет настаивать КПРФ, заявил зампредседателя ЦК компартии Юрий Афонин.
По его словам, проводить выборы в сентябре нельзя, это "борьба с административным ресурсом". Коммунисты считают, что их надо перенести на март или октябрь.
Лидер партии Геннадий Зюганов, в свою очередь, заявил, что "выборное законодательство не соответствует ни вызовам, ни времени" и что избирательную систему нужно изменить.
Ранее ЦИК направил в 16 регионов обращения председателя Эллы Памфиловой с предложением снизить до 5% порог муниципального фильтра. По ее мнению, это позволит повысить конкуренцию на выборах.
В начале прошлого месяца стало известно, что кабмин не поддержал законопроект о снижении порога на выборах глав регионов до 5% подписей муниципальных депутатов.
Парламентарии от ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев, которые его внесли, считают, что действующий в настоящее время фильтр от 5 до 10% может преодолеть лишь одна партия.
Источник фото: сайт Госдумы
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