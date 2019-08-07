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Источник Правда.Ру

В Тюмени разрешили провести пикет в поддержку московских протестов

Политика print

В Тюмени пройдет пикет в поддержку протестных акций в Москве. Он согласован с администрацией города.

Мероприятие состоится 10 августа на площади Борцов революции. Заявленное число участников - до 50 человек.

Напомним, митинги в Москве проходят в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты столичного парламента.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Всего зарегистрировано 233 человека, 57 получили отказ, в том числе 39 самовыдвиженцев.

17 августа санкционированную акцию в столице проведет КПРФ. Ее лозунг - "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!", начнется она в полдень на проспекте академика Сахарова.

Кроме того, коммунисты намерены добиться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Подписанное кандидатами от партии заявление сегодня передадут председателю ЦИК Элле Памфиловой.

Источник фото: Правда.ру

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Темы мэрия пикеты тюмень митинги
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