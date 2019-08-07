В Тюмени пройдет пикет в поддержку протестных акций в Москве. Он согласован с администрацией города.
Мероприятие состоится 10 августа на площади Борцов революции. Заявленное число участников - до 50 человек.
Напомним, митинги в Москве проходят в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты столичного парламента.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Всего зарегистрировано 233 человека, 57 получили отказ, в том числе 39 самовыдвиженцев.
17 августа санкционированную акцию в столице проведет КПРФ. Ее лозунг - "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!", начнется она в полдень на проспекте академика Сахарова.
Кроме того, коммунисты намерены добиться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Подписанное кандидатами от партии заявление сегодня передадут председателю ЦИК Элле Памфиловой.
Источник фото: Правда.ру
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