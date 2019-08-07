Третье тестирование системы электронного голосования, которую в этом году впервые применят на выборах в Мосгордуму, состоится 21 августа.
Участвовать в нем будут только жители трех избирательных округов столицы, которые смогут проголосовать данным способом за наиболее понравившегося кандидата 8 сентября.
Речь идет об округах No 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), No 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и No 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).
Чтобы поучаствовать в тесте, необходимо подать заявку с 12 по 21 августа, сообщается на сайте мэра и правительства города.
Напомним, в прошлом месяце было организовано два теста системы. 11 июля учащиеся вузов выбирали лучшего председателя студенческого совета, а 23-го более 3300 москвичей отвечали на вопрос о том, что делать с бездомными животными.
Проверка системы прошла успешно, без серьезных сбоев.
Источник фото: Правда.ру
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