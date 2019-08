Систему электронных выборов в третий раз проверят 21 августа

Третье тестирование системы электронного голосования, которую в этом году впервые применят на выборах в Мосгордуму, состоится 21 августа.

Участвовать в нем будут только жители трех избирательных округов столицы, которые смогут проголосовать данным способом за наиболее понравившегося кандидата 8 сентября.

Речь идет об округах No 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), No 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и No 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Чтобы поучаствовать в тесте, необходимо подать заявку с 12 по 21 августа, сообщается на сайте мэра и правительства города.

Напомним, в прошлом месяце было организовано два теста системы. 11 июля учащиеся вузов выбирали лучшего председателя студенческого совета, а 23-го более 3300 москвичей отвечали на вопрос о том, что делать с бездомными животными.

Проверка системы прошла успешно, без серьезных сбоев.

