Рашкин: жители Москвы и дальше будут добиваться честных выборов

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин оценивает ситуацию с выборами в Москве как кризисную. По его словам, власти столицы сами спровоцировали ее, нарушив избирательное законодательство.

Политик подчеркнул, что вначале они заложили заведомо непроходимый барьер по сбору подписей для регистрации кандидатов, затем не допустили к выборам неугодных.

Рашкин сказал Regions.ru, что в Москве были сфальсифицированы условия выборов в парламент, поэтому столичных избирателей "уже не успокоить - ни силовиками с их дубинками, ни собаками, ничем". Люди и дальше будут добиваться честных выборов, отметил он.

По мнению парламентария, власть разучилась слышать своего избирателя, поэтому люди разуверились в "Единой России". Он констатировал, что бюджет в Москве немаленький, но деньги надо тратить в интересах населения, а не воровать, тогда оно не будет выходить на акции протеста.

Источник фото: сайт Госдумы

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