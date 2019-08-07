Дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга начнутся 13 августа

Дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга начнутся 13 августа. Их будут транслировать телеканалы "Россия 1", "Россия 24", а также "Радио России".

После этого они проведут дебаты 20 и 27 августа. Начало трансляций - в 9.00.

Телеканал "Санкт-Петербург" проведет дебаты 16, 23 и 30 августа. Позже их еще два раза повторят на кабельном канале "Город и горожане". Начинаться они будут в 18.00 и длиться 40 минут. Таким образом, у каждого кандидата будет 10 минут на выступление.

На "Радио Санкт-Петербург" дебаты состоятся 29 августа. В горизбиркоме сообщили, что они будут идти всего 24 минуты.

Напомним, кандидатами на пост главы северной столицы являются врио губернатора Александр Беглов, режиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко от КПРФ, Надежда Тихонова от "Справедливой России", Михаил Амосов от "Гражданской платформы".

Источник фото: Правда.ру

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