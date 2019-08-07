Жириновский: в РФ надо бороться с попытками притеснения русских

Все, кто живет в нашей стране, должны уважать русский народ, заявил Владимир Жириновский.

На своей странице в одной из соцсетей он написал, что в РФ необходимо бороться с попытками притеснения русских. "Наших людей не только убивают на Украине, но и выдавливают из отдельных регионов России", - отметил лидер ЛДПР и добавил, что должны быть условия, чтобы русский народ ощущал Россию своей Родиной, и в таком случае у всей страны дела станут лучше.

По словам политика, советская власть "наплевательски" относилась к русским. Нужно было тратить богатства страны на улучшение их жизни, а коммунисты все раздавали национальным окраинам и другим государствам, отметил он.

Парламентарий привел в пример Китай, где нет иллюзий насчет дружбы народов. "Попробуй там заяви, что ты уйгур, дулун или маньчжур. Все китайцы - и всем молчать", - написал он.

Источник фото: Правда.ру

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