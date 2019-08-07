Избирком Петербурга вынес предупреждение Бортко из-за стихов Киплинга

Избирком Петербурга вынес предупреждение кандидату в губернаторы Владимиру Бортко из-за нарушения в области авторского права в его предвыборной газете.

В ГИК пожаловались местные жители, которые заявили, что в его агитационных материалах было напечатано стихотворение Редьярда Киплинга "Если" в переводе Самуила Маршака. Прав на публикацию его полного текста режиссер не подтвердил.

В горизбиркоме отметили, что это серьезное нарушение, которое может стать причиной обращения в суд с иском об отмене регистрации кандидата.

Напомним, кандидатами на пост главы северной столицы являются врио губернатора Александр Беглов, Бортко, выдвинутый КПРФ, Надежда Тихонова от "Справедливой России", Михаил Амосов от "Гражданской платформы".

Накануне Бортко обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отменить создание избирательных участков в Псковской и Ленинградской областях. По его словам, голосование надо проводить только на территориальных участках, где будут работать наблюдатели и будет организована видеофиксация.

Источник фото: сайт КПРФ

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