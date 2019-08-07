49% жителей Москвы положительно оценивают деятельность мэра Сергея Собянина. Противоположное мнение выразили 16%, 33% относятся к его работе нейтрально.
Такие данные приводит "Левада-центр" после проведенного социологического опроса.
Деятельность столичного правительства одобряют 30%, не одобряют 16%. 40% оценили ее как "среднюю".
Две трети участников исследования (67%) заявили, что удовлетворены своей жизненной ситуацией, остальные придерживаются противоположной точки зрения.
19% опрошенных полагают, что их положение по сравнению с прошлым годом улучшилось, у 29% ухудшилось. Все осталось на прежнем уровне у половины горожан.
Ранее подобный опрос провел фонд "Петербургская политика". Он продемонстрировал, что 64,8% жителей Москвы довольны работой Собянина на посту мэра, 26,3% относятся к ней отрицательно.
Для правительства города эти показатели 43,1% и 41,7% соответственно.
Источник фото: сайт мэра Москвы
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