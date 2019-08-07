"Левада-центр" в ходе опроса москвичей выяснил их отношение к акциям протеста и кампании по выборам депутатов столичного парламента.
Положительную оценку митингам в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы дали 37% респондентов. Из них 26% заявили, что в акциях не участвуют, 9% допускают участие, 2% сами выходили на акции.
Негативно к протестам относятся 27% участников исследования, 30% - нейтрально или безразлично.
77% горожан знают о прошедших акциях. При этом 29% внимательно следят за происходящим, 48% что-то слышали об этом, а почти четверть жителей столицы впервые слышат о протестах.
Подавляющее большинство москвичей (83%) знают о том, что 8 сентября состоятся выборы в МГД, противоположный ответ дали 17%. 55% опрошенных намерены пойти на избирательные участки, 22% голосовать не собираются, а 19% заявили, что точно не будут принимать участие в голосовании.
О том, что есть кандидат, за которого они бы проголосовали, сказали лишь 15% респондентов. 62% пока не определились.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
ВЦИОМ: россияне поддерживают действия властей при незаконных митингах
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.
Госсекретарь США, напомним, заявил, что Крым "должен" вернуться в состав Украины.
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.