Опрос: треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

"Левада-центр" в ходе опроса москвичей выяснил их отношение к акциям протеста и кампании по выборам депутатов столичного парламента.

Положительную оценку митингам в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы дали 37% респондентов. Из них 26% заявили, что в акциях не участвуют, 9% допускают участие, 2% сами выходили на акции.

Негативно к протестам относятся 27% участников исследования, 30% - нейтрально или безразлично.

77% горожан знают о прошедших акциях. При этом 29% внимательно следят за происходящим, 48% что-то слышали об этом, а почти четверть жителей столицы впервые слышат о протестах.

Подавляющее большинство москвичей (83%) знают о том, что 8 сентября состоятся выборы в МГД, противоположный ответ дали 17%. 55% опрошенных намерены пойти на избирательные участки, 22% голосовать не собираются, а 19% заявили, что точно не будут принимать участие в голосовании.

О том, что есть кандидат, за которого они бы проголосовали, сказали лишь 15% респондентов. 62% пока не определились.

Источник фото: Правда.ру

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