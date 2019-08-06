На Кубани создана группа по наблюдению за региональными выборами

В Краснодарском крае создана мониторинговая группа общественного контроля за выборами. В ее состав вошли региональные правозащитные и общественные объединения.

Группа будет работать не только в единый день голосования осенью текущего года, но и на выборах губернатора в 2020 году.

В составе группы - представители уполномоченного по правам человека в регионе, совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты и др.

8 сентября в Краснодарском крае пройдут выборы органов местного самоуправления - всего 540 кампаний. Процедура регистрации кандидатов уже завершена.

На должности 149 глав поселений в регионе претендуют 615 человек, еще 11,5 тыс. будут бороться за 6,1 тыс. мест в советах городских и сельских поселений.

Источник фото: Правда.ру

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