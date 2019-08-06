Заявления москвичей на участие в электронном голосовании на выборах в столичный парламент пройдут двойную проверку.
Как сообщается на сайте мэра, данные тех, кто получит отказ во время автоматической валидации, Мосгоризбирком проверит вручную. Это позволит допустить к выборам избирателей, заявления которых могут быть отклонены из-за каких-либо формальностей.
Для проверки будут использованы ресурсы федеральных и региональных баз данных реестра избирателей.
Напомним, эксперимент по электронному голосованию состоится в трех избирательных округах, которые выбрали сами москвичи: No 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), No 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и No 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).
Подать заявку на участие в нем можно в личном кабинете на mos.ru до 4 сентября включительно.
Источник фото: сайт Госдумы
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