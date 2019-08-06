В ГД позовут дипломатов стран, чьи представители вмешивались в выборы

В Госдуме состоится заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции, на которое будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.

Об этом сегодня журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, заседание пройдет не позднее 20 августа.

Политик добавил, что некоторые страны "внаглую попытались дать какую-то отрицательную оценку событиям в Москве". Речь идет о несанкционированных акциях, которые прошли в столице в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Ранее во вторник лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил рассмотреть вопрос о создании в нижней палате парламента специальной рабочей группы по изучению материалов о возможных попытках и осуществленных действиях по вмешательству в выборы в РФ.

Источник фото: сайт "Единой России"

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