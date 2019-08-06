Администратор "Википедии": ФАН заблокировали по политическим мотивам

Блокировка материалов информагентства ФАН и ряда других российских СМИ ни что иное, как политическая цензура. Об этом журналистам Федерального агентства новостей сообщил администратор этого ресурса, пожелавший остаться неизвестным.

Ранее сообщалось, что по инициативе некого гражданина с эстонским паспортом Михаила Грузнова был проведен спецбрифинг, где администраторы "Википедии" приняли решение о занесении российских СМИ в бан-лист. Цензуре подверглись: riafan.ru, rueconomics.ru, nation-news.ru и jpgazeta.ru.

Пор словам анонимного источника, эстонцу удалось убедить коллег, что материалы данных информационных сайтов должны быть заблокированы.

Кроме того, администратор-аноним отметил, что на "Википедии" подобные решения принято принимать на основании консенсуса. То есть в одиночку провести такую инициативу практически невозможно. При этом мнение администратора приравнивается к мнению других участников интернет-проекта.

Удалось выяснить, что итоговое решение принимал участник под ником Track13 из Минска. Его личность установить пока невозможно, однако можно проследить его активность на сайте. Исходя из этого, становится ясно, что данный участник имеет ярко выраженные националистические взгляды, схожие с украинскими "коллегами" из нац-цеха.

Правда, пока ещё рано отчаиваться, ведь решение о блокировке может быть снято. На форму "Вики" идёт оживленное обсуждение, и далеко не все участники согласны с такой цензурой.

Например, пользователь Esp rus4 выразил сомнения в том, что аргумент "тенденциозная эмоциональная подача" является основанием для исключения источника из списка авторитетных. А каких-либо других претензий к данным СМИ нет.

Аналогичное, но более эмоциональное мнение выразил и другой пользователь под именем Евгений Мирошниченко. Он отметил, что совершенно такие же претензии можно предъявить к любому "оппозиционному" источнику типа "Дождя", "Эхо Москвы", "Радио Свободы" и прочие. Вот где масса "тенденциозной эмоциональной подачи". Мирошниченко выразил разочарование такому необъективному итогу голосования.

Федеральное агентство новостей уже заявило, что считает блокировку исключительно политическим актом цензуры.

Фото превью: novorosinform.org