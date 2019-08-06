Мэру Могочи не разрешили баллотироваться на третий срок

Могочинский районный суд (Забайкальский край) подтвердил законность решения избиркома об отказе мэру Могочи Евгению Краснову баллотироваться на третий срок.

1 августа Краснову было отказано в регистрации на выборах, на которые он намерен идти как самовыдвиженец. Причиной назывались нарушения, допущенные в подписных листах. Чиновник должен был принести 55 достоверных подписей избирателей в свою поддержку, но не предоставил ни одной правильно оформленной.

Сегодня состоялось заседание суда. Жалобу кандидата отклонили.

Ситуацию вокруг выборов в городе взяла под контроль избирательная комиссия Забайкальского края. Местные СМИ пишут, что после того, как избирком Могочи принял решение по Краснову, на его членов начали оказывать давление. Об этом проинформированы правоохранительные органы.

Источник фото: сайт администрации Могочи

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