КПРФ обжалует решение о снятии с выборов во Владикавказе

КПРФ собирается обжаловать решение суда во Владикавказе, который снял с участия в выборах в горсобрание список партии. Причиной он назвал нарушения, допущенные в протоколе конференции местного отделения, на которой был принят список.

Иск направила партия "Коммунисты России". Представляющий КПРФ юрист Георгий Бекузаров сказал, что решение будет обязательно обжаловано в Верховном суде Северной Осетии. В том, что оно будет отменено, у него сомнений нет.

Напомним, похожая ситуация ранее сложилась в Карачаево-Черкесии. Верховный суд республики отменил регистрацию списка КПРФ по обращению реготделения "Патриотов России". Партия также заявляла о нарушениях на конференции по утверждению списка.

Позже Верховный суд России удовлетворил апелляцию коммунистов и вернул список кандидатов от партии на выборы в Народное собрание региона.

Источник фото: Правда.ру

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