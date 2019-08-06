В Кургане предвыборного баннера лишился еще один кандидат

Кандидат в депутаты Курганской гордумы Анастасия Романович заявила, что в ночь на вторник с билборда был украден ее баннер с агитацией.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" она написала, что вряд ли плакат срезали простые хулиганы. "Скорее кто-то намерен сорвать мою предвыборную кампанию. Хочу заявить, что это не удастся никому", - отметила она.

Романович добавила, что такие нечестные приемы остались в прошлом и что кто-то из ее соперников этого не понимает. Она призвала кандидатов действовать в рамках закона и подписать соглашение о честной борьбе на выборах.

Ранее о незаконном демонтаже пяти своих баннеров заявлял кандидат в губернаторы Курганской области от КПРФ Яков Сидоров. На его странице в соцсети сообщалось, что полиция задержала подозреваемых, баннеры нашли в багажнике их автомобиля.

Сидоров подал заявление в полицию и избирательную комиссию области. Он заявил, что ему поступали угрозы с требованием убрать агитационные материалы до 2 августа.

Источник фото: ВКонтакте

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