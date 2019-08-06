Владимир Жириновский раскритиковал коммунистов за то, что они до сих пор продолжают носить венки к памятникам Владимиру Ленину.
На своей странице в одной из соцсетей лидер ЛДПР написал, что Ленин нанёс наибольший вред нашей стране, "пролил реки русской крови".
"Возвеличивание таких персонажей недопустимо", - заявил политик и добавил, что в РФ очень полярное общество, миллионы граждан до сих пор поделены на "белых" и "красных".
Напомним, ранее парламентарий предлагал запретить все коммунистические партии и оставить на Красной площади в Москве Мавзолей, а тело Ленина захоронить.
В свою очередь депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил все памятники Ленину перевезти в Ульяновск и на его родине сделать большой парк. "Чтобы терракотовая армия до самого горизонта. Стояли бронзовые, каменные и привлекали туристов", - заявил он.
Источник фото: сайт ЛДПР
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