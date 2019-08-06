Двух кандидатов не допустили до выборов мэра Улан-Удэ

Избирательная комиссия Улан-Удэ завершила проверку документов кандидатов на пост мэра. В итоге за кресло градоначальника будут бороться шесть человек - пятеро от различных партий и один самовыдвиженец.

На выборы не допущены два кандидата - предприниматель Алексей Меньшиков и экс-руководитель полпредства республики при президенте Мункожап Бадмаев. Причина отказа в регистрации - ошибки в подписных листах.

Зарегистрированы, в частности, самовыдвиженец - и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков, Вячеслав Мархаев от КПРФ, Геннадий Бадмаев от "Справедливой России" и др.

Напомним, прямые выборы мэра в городе пройдут впервые за 12 лет. С 2007-го его выбирали из числа депутатов горсовета. В конце прошлого года Народный Хурал Бурятии упразднил должность сити-менеджера.

7 лет пост мэра занимал Александр Голков, в отставку он ушел добровольно в феврале.

Источник фото: сайт "Единой России"

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